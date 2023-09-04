Ближайшие три-четыре недели будут решающими для украинского наступления на юге, считает военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади, чьи слова приводит BILD.

Тогда наступательная операция достигнет пика, и можно будет делать выводы о его результатах.

"В конечном счете, эта кампания на истощение сводится к тому, у какой стороны больше резервов. Расход боеприпасов и медленное истощение войск, вероятно, приведут к кульминационной точке этого наступления", — говорит Гади.

Тем временем ход наступления ВСУ сегодня прокомментировал Путин на брифинге после встречи с Эрдоганом.

"Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет", - сказал Путин.

Подробно об итогах трех месяцев наступления ВСУ мы писали здесь.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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