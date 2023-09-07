Президент Чехии Пётр Павел, который генерал армии в отставке, не считает "поворотным моментом" наступления нынешние успехи Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Об этом он заявил в интервью изданию iDNES.

"Наверное, я бы ещё не назвал это поворотным моментом. Это очень позитивная новость, но только тогда, когда она окажется реальностью", - сказал Павел.

"На самом деле это лишь часть фронта и продвижение порядка километров, максимум десятков километров. А у России не одна линия обороны. Их как минимум две. В некоторых местах три, и они очень хорошо оснащены. Но правда в том, что первый рубеж обычно самый сильный. С другой стороны, даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российских войск в Украине и победу Украины", - сказал президент.

"Поэтому мы должны быть осторожными в мониторинге прогресса, мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что в наших интересах добиться успеха в этом конфликте, но мы, конечно, не должны поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - добавил он.

Ранее стало известно, что Украина и Чехия будут вместе производить оружие, боеприпасы и ремонтировать танки.

Как мы сообщали, Чехия готова принять несколько тысяч украинских специалистов для работы в оружейной промышленности.