В Чехии полагают, что в 2024 году в Украине можно организовать президентские и парламентские выборы, и готова помочь с их проведением.

Об этом заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк в интервью изданию Euractive.

"Организация выборов в условиях военной агрессии России регулируется украинским законодательством, и как бы сложно не было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", - сказал Дрейк.

Он добавил, что Чехия "готова помочь Украине в этом вопросе". При этом он отметил, что конкретную форму помощи можно будет обсуждать только на основании предметных запросов со стороны Киева, которых Чехия пока не получала.

Как сообщает издание, глава МВД Чехии Вит Ракушан тоже подтвердил готовность Чехии предоставить помощь с выборами.



Кроме того, Euractive приводит комментарий представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано, который заявил, что Украина пока не обращалась к ЕС по вопросу проведения выборов.

"В целом организация выборов - это дело страны, где они проводятся. Если Украина обратится к ЕС с конкретным запросом, ЕС серьезно к этому отнесется", - заявил Стано в интервью изданию.

Позавчера в правительстве ФРГ сделали заявление о важности проведения выборов в Украине.

Между тем Владимир Зеленский сказал, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что проведение выборов во время войны в Украине выгодно России и приведет к дестабилизации.