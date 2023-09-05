Проведение в Украине президентских и парламентских выборов, на которых настаивают западные партнеры, может вызвать дестабилизацию внутренней ситуации в стране.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Киевском форуме по безопасности.

"Российская Федерация не имеет возможности победить нашу страну военным путем. У них остается единственная ситуация – вопрос нашей внутренней дестабилизации. Вопрос проведения выборов в тех условиях, в которых находится наша страна – это вопрос как раз о внутренней дестабилизации", – сказал он.

Данилов добавил, что "выборы – это соревнования платформ, огромные дискуссии, выяснение, куда должна двигаться страна, потому что речь идет и о выборах в Верховную Раду".

"Как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии и этим будет пользоваться Россия с применением своей агентуры, которая еще не вся вычищена? Мощно вычищена, но не вся", – отметил он.

Чиновник также напомнил, что иногда Киеву в пример ставят воюющий Израиль. Но, по мнению Данилова, у Израиля нет активной фазы войны, поэтому там можно проводить свободные выборы.

Вчера в правительстве ФРГ сделали заявление о важности проведения выборов в Украине.

Мы подробно разбирали перспективы проведения выборов по графику, то есть уже в следующем году.