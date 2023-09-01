Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов в предусмотренные сроки стране требуются новые поставки систем ПВО, в частности зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"У нас март 2024 года - это месяц, когда мы должны проводить обязательные очередные выборы президента, и, безусловно, мы готовы к ним в рамках демократической процедуры… Но возникают вопросы безопасности, реализации избирательных прав граждан Украины, возникают вопросы права на агитацию, которые также нужно будет обеспечить… Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа", - сказал Подоляк.

Он добавил, что проведение выборов потребует серьезных затрат.

"Это стоит большой суммы денег, которую мы не можем просто так взять сегодня и направить на выборный процесс, учитывая, что у нас есть определенный дефицит бюджета и приоритетные задачи финансирования армии… Но мы декларируем, что мы придерживаемся демократических процедур и что, если нужно, мы готовы, но для этого определенные шаги надо сделать и нашим партнерам", - сказал он.

Между тем Владимир Зеленский уже дал понять, что планирует баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году.

Мы подробно анализировали перспективы проведения выборов в следующем году.