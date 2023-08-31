Владимир Зеленский дал понять, что планирует баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году.

Об этом он сообщил в интервью португальскому телеканалу RTP.

На соответствующий вопрос журналиста RTP президент Украины ответил: "Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну".

Представители украинской власти в последнее время делают много разноречивых заявлений о возможности или невозможности проведения выборов во время войны.



Спикер парламента Руслан Стефанчук допускает проведение выборов, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает. Владимир Зеленский как бы допускает, но со многими условиями, причем некоторые из них непонятно как выполнить.



Помимо объективных и очевидных проблем проведения выборов во время войны (как обеспечивать безопасность голосования на участках, если в любой регион могут прилететь ракеты, как голосовать тем, кто на передовой и в зоне боевых действий, как голосовать переселенцам и беженцам за границей и т.д.), у власти есть еще и политические сомнения, которые можно описать известной поговоркой "и хочется, и колется".

Мы подробно анализировали перспективы проведения выборов уже в следующем году.