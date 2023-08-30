В Африке очередной военный переворот. Военные Габона отменили результаты президентских выборов и распустили властные структуры.

Об этом сообщает AFP.

Накануне в стране переизбрали действующего президента Али бен Бонго Ондимбу на третий срок с 64% голосов. Оппозиция заявляла, что выборы сфальсифицированы.

Группа военных выступила в эфире национального телевидения и заявила об отмене итогов голосования и о роспуске всех государственных институтов.

По данным СМИ, о перевороте объявили представители разных силовых структур. Они обвинили руководство Габона в "безответственном и непредсказуемом управлении, которое грозит ввергнуть страну в хаос".

При этом, военные заявляют, что не отказываются от международных обязательств Габона.

В столице страны Либревиле были слышны автоматные очереди. Также сообщают о закрытии государственных границ.

Семья действующего президента находится у власти в стране уже 56 лет. Ранее, с 1967 по 2009 годы, президентом был отец действующего главы государства.

Ранее мы писали, что Франция поддержит военные действия против путчистов в Нигере, если к такому решению придет Экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС.

Также мы сообщали, что мятежники в Нигере приводят армию страны в состояние максимальной готовности. Такое решение принято "из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера".