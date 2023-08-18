Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило, что дата военной интервенции в Нигере определена, но ее не будут раскрывать.

Об этом заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса по итогам прошедшей в столице Ганы Аккре встречи начальников генштабов ВС государств сообщества, сообщает RFI.

"Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять", - сказал он.

По его словам, военное решение не является для организации предпочтительным вариантом. Однако он обвинил мятежников Нигера в неуступчивости.

"События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец", - добавил комиссар ЭКОВАС.

Он отметил, что вмешательство сил Экономического сообщества стран Западной Африки в ситуацию в Нигере будет краткосрочным и направленным на восстановление конституционного порядка в этой стране.

Ранее Африканский союз отверг военное решения ситуации в Нигере, выразив таким образом несогласие с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел переворот, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. К мятежу присоединились и командиры армии.

На днях лидеры государственного переворота в Нигере заявили, что готовы урегулировать ситуацию с осудившим их действия и планирующим военную интервенцию Экономическим сообществом стран Западной Африки дипломатическим путем.