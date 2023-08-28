Франция поддержит военные действия против путчистов в Нигере, если к такому решению придет Экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС.

Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов страны. Трансляцию вели официальные соцсети президента.

"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено — то и военную активность ЭКОВАС", — сказал президент Франции.

Также он заявил, что не потерпит угроз французам в Нигере.

Кроме того, Макрон отметил работу французских дипломатов в Нигере несмотря на то, что пришедшие к власти мятежники потребовали, чтобы посол Франции покинул их страну.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел переворот, президентская гвардия захватила главу страны Мохаммеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. К мятежу присоединились и командиры армии. 30 июля протестующие в Нигере подожгли здание посольства Франции.

Тем временем позавчера мятежники в Нигере заявили, что приводят армию страны в состояние максимальной готовности. Такое решение принято "из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера".

А телеканал Al Arabiya на прошлой неделе сообщил, что на военных аэродромах государств ЭКОВАС началась подготовка к возможной военной операции против Нигера.