Делегация стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) уехала из Нигера, не добившись успеха в переговорах с мятежниками.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Делегация встретилась с главой созданного мятежниками Национального совета по защите отечества, генералом Абдурахманом Тчиани. Визитеры просили освободить свергнутого президента Мохамеда Базума, но мятежники отказались идти на уступки. Хотя при этом они позволили членам ЭКОВАС встретиться с ним. В итоге делегация ЭКОВАС поикнула Нигер ни с чем.

"Военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстранённого от власти президента Базума", - передает телеканал.

Позавчера организация заявила, что утвердила дату военной интервенции в Нигер для возвращения президента к власти. Идею этой интервенции ранее поддержала Франция.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел переворот, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. К мятежу присоединились и командиры армии.

На днях лидеры государственного переворота в Нигере заявили, что готовы урегулировать ситуацию с осудившим их действия и планирующим военную интервенцию Экономическим сообществом стран Западной Африки дипломатическим путем.