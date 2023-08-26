Мятежники в Нигере приводят армию страны в состояние максимальной готовности. Такое решение принято "из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера".

Об этом заявил назначенный мятежниками начальник генштаба Нигера Мусса Салау, сообщают СМИ.

"С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", - заявил Салау.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против Нигера.

Накануне тот же телеканал сообщал, что переговоры организации стран Западной Африки ЭКОВАС с организаторами переворота в Нигере закончились провалом. Делегация встретилась с главой созданного мятежниками Национального совета по защите отечества, генералом Абдурахманом Тчиани. Визитеры просили освободить свергнутого президента Мохаммеда Базума, но мятежники отказались идти на уступки.

Перед этим в ЭКОВАС заявили, что утвердили дату военной интервенции в Нигер для возвращения президента к власти.