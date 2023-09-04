Германия считает важным проведение выборов в Украине, но не будет давить на Киев с целью их организации в условиях войны, заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы считаем правильными ценности демократического волеизъявления и выборов, но нужно принимать во внимание особую ситуацию, которая сейчас есть и будет продолжаться в течение обозримого будущего в Украине. Нет такой позиции, которую я мог бы представить сейчас по поводу того, что мы хотели бы надавить на Украину", - заявил Хебештрайт на брифинге.

Он добавил, что защита суверенитета сейчас - самый главный приоритет.

О перспективе проведения выборов по графику, то есть уже в следующем году, мы писали здесь.

Президент Владимир Зеленский уже дал понять, что планирует снова баллотироваться, если выборы состоятся.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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