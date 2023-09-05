Британская газета The Times пишет о высоких потерях ВСУ на южном фронте. Статья называется "Контрнаступление Украины: "Я готов умереть. 90% ребят здесь тоже умрут".

По словам издания, украинские военные рассказали, что их подразделение, брошенное "переломить обстановку на южном фронте", уже потеряло 75% своего состава.

"Элитные украинские войска рассказывают, какую ужасную цену они платят за прорыв российских позиций во время летнего контрнаступления", — говорится в публикации.

"По словам врачей, прикомандированных к разным военным подразделениям, число погибших измеряется четырёхзначными цифрами. Украинские солдаты задаются вопросом о том, "какова цена" таких операций, учитывая результат в виде до основания разрушенных небольших сёл.

"Когда я слышу, как люди сидят на диванах дома или за границей и говорят: "О, у украинской армии уже есть "Брэдли" и "Леопарды", сейчас они русским покажут, что к чему, — я сжимаю голову руками. Я бы хотел, чтобы они могли прийти сюда и увидеть реальность нашей борьбы", — приводит издание слова украинского военнослужащего.

Как мы сообщали ранее, CNN публиковал интервью о кровопролитных боях за Старомайорское на Времьевском выступе.

Перед этим украинские военные объяснили американским журналистам, почему контрнаступление идёт так медленно.