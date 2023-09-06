Украинские войска отразили атаки на четырех направлениях и наступают под Мелитополем. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 6 сентября.
Информация появилась на странице командования в Facebook.
Главное из заявлений Генштаба ВСУ:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.
2. Произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области;
- Авдеевском – в районе Авдеевки;
- Бахмутском – возле Орехово-Васильевки;
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 10 ракетных и 54 авиаудара, совершила 31 обстрел из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов.
Напомним, военные аналитики считают, что ближайшие три-четыре недели будут решающими для украинского наступления на юге.
Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
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