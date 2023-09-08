Президент Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий, введения санкций против РФ и поставок Украине западного оружия замедляются.

Об этом Зеленский сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", – заявил Зеленский.

Он призвал передать Украине больше оружия для ускорения наступления, в том числе истребители.

"Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр – это человеческая жизнь… Люди теряются ежедневно… Чем дольше, тем больше людей страдает. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", – заявил президент.

Ранее Зеленский назвал, сколько Украине нужно истребителей F-16, чтобы иметь преимущество над РФ.

Также сообщалось, что США готовятся к поставке в Украину авиационных ракет AMRAAM с дальностью полета до 180 км. Согласно техническому описанию этой ракеты, она предназначена для самолетов натовского образца, в частности, F-16, которые будут переданы Украине.