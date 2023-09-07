Соединённые Штаты всё ещё не готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с госсекретарем Блинкеном.

"Детально обсудили предоставление ракет ATACMS. Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению", — сообщил Кулеба.

Напомним, в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Блинкен. Там он встретился с Владимиром Зеленским, обсудил ход контрнаступления Вооружённых Сил, военную помощь Украине, восстановдение экономики и развития демократии после завершения боевых действий.

Однако, как выяснилось, в Госдепе США не заметили просьбу главы МИД Кулебы предоставить Украине ракеты ATACMS — Госдепартамент США опубликовал свою версию отчёта о переговорах госсекретаря Энтони Блинкена с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой без упоминания о ракетах ATACMS.

Ранее в ходе диалога с госсекретарём Дмитрий Кулеба призвал Белый дом передать ракеты ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.