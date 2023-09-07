Гглава МИД Украины признался, что США всё ещё не готовы передать дальнобойные ракеты ATACMS
Соединённые Штаты всё ещё не готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с госсекретарем Блинкеном.
"Детально обсудили предоставление ракет ATACMS. Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению", — сообщил Кулеба.
Напомним, в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Блинкен. Там он встретился с Владимиром Зеленским, обсудил ход контрнаступления Вооружённых Сил, военную помощь Украине, восстановдение экономики и развития демократии после завершения боевых действий.
Однако, как выяснилось, в Госдепе США не заметили просьбу главы МИД Кулебы предоставить Украине ракеты ATACMS — Госдепартамент США опубликовал свою версию отчёта о переговорах госсекретаря Энтони Блинкена с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой без упоминания о ракетах ATACMS.
Ранее в ходе диалога с госсекретарём Дмитрий Кулеба призвал Белый дом передать ракеты ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.