Двадцать украинцев – бывших сотрудников посольства США в Киеве – служат в украинской армии. Двое из них погибли.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи в американском посольстве в Украине.

"20 членов нашей посольской семьи храбро служат в Вооруженных силах Украины – и мы приветствуем их службу, мы приветствуем их мужество. Двое мужчин, которые годами охраняли это посольство – Сергей Тимошенко и Владимир Капелька, – были убиты, защищая свою страну от российского вторжения", – сказал Блинкен.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом. По данным Reuters, визит госсекретаря в Украину продлится два дня. Источник издания в Госдепартаменте сообщил, что Вашингтон хочет напрямую обсудить ход украинского наступления, оценить потребности на поле боя и возможность укрепления энергетической безопасности в преддверии зимы. Сообщалось, что у Блинкена запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

CNN уже опубликовало первые заявления Блинкена в ходе визита в Киев. В частности, госсекретарь США заявил, что "мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает".