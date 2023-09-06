Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. В пакет вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Помимо боеприпасов с обедненным ураном, в пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине также вошли:

Оборудование для обеспечения систем ПВО Украины. Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS). Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. 81-мм минометные системы и снаряды. Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW). Противотанковые системы Javelin и AT-4. Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию. Тактические аэронавигационные системы. Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование. Взрывные боеприпасы для уничтожения препятствий. Запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Отметим, что США пока не отдают Украине кассетные снаряды для HIMARS.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "хорошие новости" для украинской обороны.

Ранее сообщалось, что Сенат США одобрит выделение дополнительного финансирования Украине до конца сентября.