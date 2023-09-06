Сегодня Белый дом объявит о первых поставках Украине снарядов с обеднённым ураном в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Перед этим в западных изданий заявили, что США впервые поставят Украине бронебойные снаряды с обеднённым ураном.

Данными боеприпасами могут стрелять американские танки "Abrams", которые, по словам источника, знакомого с ситуацией, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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