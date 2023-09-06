Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "хорошие новости" для украинской обороны.

Об этом было написано в телеграм-канале главы ОП.

Подробностей он не сообщил, но ранее появилась информация, что сегодня Соединённые Штаты объявят о новом пакете военной помощи, включающем снаряды с обеднённым ураном.

Ранее ихдание Reuters написало, что США впервые поставят Украине бронебойные снаряды с обеднённым ураном.

Вскоре другие западные СМИ сообщили, что Белый дом объявит о передаче снарядов с обеднённым ураном Украине в течение суток.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.