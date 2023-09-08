Украинские войска имеют локальные успехи и продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях - южнее Работино и к югу от Бахмута, закрепляясь на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.



Кроме того, украинская армия сдерживает наступление россиян в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки, Новоегоровки, Орехо-Василевки, Клещеевки и Андреевки", - сказал спикер.

Также сегодня в Генштабе сообщили, что Силы обороны отразили атаки РФ на шести направлениях.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

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