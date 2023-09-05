В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке.

Об этом сказал спикер Генштаба Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

"В направлении Работино – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Ковальчук.

В то же время паблики россиян пишут о массированной атаке ВСУ на Времьевском выступе - в районе Новодонецкого и Новомайорского.

Сообщается о мощной артподготовке, которая взорвала часть минных полей, поэтому техника ВСУ смогла подойти близко к позициям противника в Новодонецком и Новомайорском. Идёт бой.

Новодонецкое ВСУ пытались взять еще в самом начале летнего контрнаступления.

Из обоих поселков дороги ведут с востока на Старомлыновку, которая считается важной целью ВСУ на Бердянском направлении.

Напомним, вчера в Минобороны заявили, что украинские войска готовятся к новой волне наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении.

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