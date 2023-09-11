Освобождение села Работино не привело к прорыву ВСУ на Запорожском фронте.

Так считает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

"Для меня вероятность того, что в этом году в ходе украинского контрнаступления удастся достичь Азовского моря (искомый стратегический успех), составляет менее 10%. То, что будет освобождён хоть один крупный город на юге, — менее 30%. Причина тому — целый ряд заблуждений. Не только в том, что западные танки станут тактическим преимуществом (я тоже так думал, но это был ложный вывод, учитывая минные поля, дроны-камикадзе и управляемую беспилотниками артиллерию). Но также и в том, что российские линии, как в 2022 году, можно сломать в одной точке, и тогда оккупационные войска спешно побегут", — написал эксперт.

"Работино стало первым успехом, но ни в коем случае не стратегическим прорывом. Столь же тяжелые бои под Вербовым и Новопрокоповкой, а также контратаки россиян к северу (!) от них показывают, что это всё же было "просто ещё одно село". Достойный успех, но не более того. В настоящее время я не вижу причин, почему нынешние и будущие бои не будут продолжаться по 5-10 недель за одно село", - считает Репке.

Кроме того, по его мнению, российские приказы стоять насмерть могут создать ситуацию, при которой достижение украинской армией Пологов и Токмака приведет не к их быстрому освобождению по примеру Херсона, Берислава, Изюма или Купянска, а к такой же многомесячной битве на уничтожение, как за Бахмут.

"Причина в том, что российский диктатор чувствует, что с удержанием юга Украины связана его личная судьба. Отступление стало бы для него крахом, и он борется против этого вместе со всеми россиянами, готовыми умереть за него", - считает Рёпке.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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