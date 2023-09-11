Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью журналу The Economist, в котором заявил, что готов к длительной войне с Россией. Материал вышел под заголовком "Это плохой момент для дипломатии".

Приводим новые выдержки из интервью президента Украины:

  1. В преддверии выборов на Западе и особенно в США "Зеленский знает, что поддерживать помощь будет сложно, особенно в отсутствие значительного прогресса на фронте". При этом он не верит, что если Трамп придет к власти, он остановит войну на условиях России.
  2. Зеленский уверен, что на юге еще может произойти "большой прорыв". "Если мы подтолкнем их с юга, они побегут", - заявил президент. При этом он заявил, что если бы последовал советам Запада ввести в бой сразу крупные силы, то Украина потеряла бы "тысячи". Зеленский, в отличие от предыдущего саммита YES в Киеве, где он был настроен более оптимистически, сегодня заявляет, что победа не придет "завтра или послезавтра".
  3. Сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в европейских странах, заявил Зеленский. По его словам, украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не было бы "хорошей историей" для Европы, если бы она "загнала этих людей в угол".
  4. Длительная война на истощение будет означать, что Украина потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции.  Также для такой войны потребуется "полностью милитаризованная экономика", считает президент, и правительству придется донести эту перспективу до своих граждан. Но Зеленский будет обсуждать эту идею с украинцами только в том случае, если ослабление западной поддержки станет "тенденцией". По словам президента, такой момент "слава Богу" еще не настал. 
  5. Зеленский против остановки войны путем переговоров, пока российские войска на территории Украины, а у власти в России находится Путин.

Интервью Зеленского журналу The Economist

Напомним, в конце августа Зеленский говорил, что готов начать переговоры с РФ после выхода ВСУ к Крыму.

Между тем накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Москва проявит интерес к переговорам по Украине, Киев согласится их начать, и Вашингтон поддержит мирный процесс. То есть фактически сообщил о готовности украинских властей к переговорам с Россией по прекращению войны.

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