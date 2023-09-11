Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью журналу The Economist, в котором заявил, что готов к длительной войне с Россией. Материал вышел под заголовком "Это плохой момент для дипломатии".

Приводим новые выдержки из интервью президента Украины:

В преддверии выборов на Западе и особенно в США "Зеленский знает, что поддерживать помощь будет сложно, особенно в отсутствие значительного прогресса на фронте". При этом он не верит, что если Трамп придет к власти, он остановит войну на условиях России. Зеленский уверен, что на юге еще может произойти "большой прорыв". "Если мы подтолкнем их с юга, они побегут", - заявил президент. При этом он заявил, что если бы последовал советам Запада ввести в бой сразу крупные силы, то Украина потеряла бы "тысячи". Зеленский, в отличие от предыдущего саммита YES в Киеве, где он был настроен более оптимистически, сегодня заявляет, что победа не придет "завтра или послезавтра". Сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в европейских странах, заявил Зеленский. По его словам, украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не было бы "хорошей историей" для Европы, если бы она "загнала этих людей в угол". Длительная война на истощение будет означать, что Украина потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции. Также для такой войны потребуется "полностью милитаризованная экономика", считает президент, и правительству придется донести эту перспективу до своих граждан. Но Зеленский будет обсуждать эту идею с украинцами только в том случае, если ослабление западной поддержки станет "тенденцией". По словам президента, такой момент "слава Богу" еще не настал. Зеленский против остановки войны путем переговоров, пока российские войска на территории Украины, а у власти в России находится Путин.

Напомним, в конце августа Зеленский говорил, что готов начать переговоры с РФ после выхода ВСУ к Крыму.

Между тем накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Москва проявит интерес к переговорам по Украине, Киев согласится их начать, и Вашингтон поддержит мирный процесс. То есть фактически сообщил о готовности украинских властей к переговорам с Россией по прекращению войны.