Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней он сейчас готовится.

Об этом Зеленский сказал в большом интервью изданию The Economist, которое вышло под заголовком "Это плохой момент для дипломатии".

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - сказал Зеленский.

Президент считает, что Россия не выдержит длительную войну экономически. Также он заявил, что Украина усилит удары внутри РФ, и тогда "россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии защитить их".

В преамбуле к интервью журналист The Economist поделился впечатлением об атмосфере "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, на которой он побывал.

"Год назад настроение было эйфорическим: новости об успехе украинских сил в Харьковской области светились на каждом смартфоне в зале. В этом году атмосфера совсем другая. Через три месяца после своего контрнаступления Украина добилась лишь незначительного прогресса вдоль важнейшей южной линии фронта в Запорожской области, где она пытается перерезать "наземный мост" Путина от России к Крыму. Вопрос о том, сколько времени это займет и удастся ли это, давит на умы западных лидеров. Они все еще обещают, что будут помогать Украине "столько, сколько нужно". Но Зеленский, бывший актер с острым чувством аудитории, обнаружил изменение настроения среди некоторых из своих партнеров".

"У меня есть эта интуиция, я вижу их глаза, когда они говорят "мы всегда будем с тобой". Но я вижу, что они не с нами", - цитирует The Economist слова Зеленского.

Президент добавил, что несмотря на медленный прогресс в контрнаступлении, Запад должен сохранить свою поддержку Украины.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Москва проявит интерес к переговорам по Украине, Киев согласится их начать, и Вашингтон поддержит мирный процесс. То есть фактически сообщил о готовности украинских властей к переговорам с Россией по прекращению войны.

Напомним, в конце августа Зеленский говорил, что готов начать переговоры с РФ после выхода ВСУ к Крыму.