Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Москва проявит интерес к переговорам по Украине, Киев согласится их начать, и Вашингтон поддержит мирный процесс. То есть фактически сообщил о готовности украинских властей к переговорам с Россией по прекращению войны.

Об этом глава Госдепа сказал в интервью телеканалу ABC.

"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока что мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы этот военный конфликт завершился, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Блинкен.

Ранее сегодня президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что для обсуждения войны в Украине уместным местом является Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. По его словам, это "место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров".

В августе глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова начать переговоры с РФ через посредника, но только после вывода российских войск.