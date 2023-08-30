Американский журнал The New Yorker выпустил статью, где анализируется возможность начала переговоров с Россией для окончания войны в Украине.

В статье приводятся аргументы в пользу переговоров, которые высказывает эксперт известного американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап.

По его мнению, ни у одной из сторон нет ресурсов, чтобы полностью вывести другую из боя. Издание напоминает, что аналогичное мнение высказали и другие аналитики, в первую очередь генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Чарап говорит, что есть прецеденты переговоров на фоне боевых действий - Корейская война. Это помогло быстрее ее закончить, избежав лишних бессмысленных жертв. Поскольку военный тупик в Корее, как и сейчас в Украине, был очевиден.

Также аналитик оспаривает аргумент ряда представителей США, что чем дольше длится война, тем сильнее ослабляется Россия. Чарап считает, что эта цель (ослабление РФ) уже достигнута и продолжение войны ничего к ней не добавляет, а, возможно, создаст новые проблемы.

"Ослабленная Россия - это хорошо, но полностью изолированная, отмороженная Россия, Россия как Северная Корея - это не очень", - считает Чарап.

Также он оспаривает один из самых распространенных аргументов против переговоров и компромиссов с Россией - о том, что если согласиться на территориальные уступки Путину, то он решит, что завоевательные войны работают и нападет на еще какую-нибудь страну. Чарап допускает, что такие планы у Путина действительно могут быть. Но одно дело амбиции, а другое дело - реальные возможности. По мнению Чарапа, война в Украине показала, что возможностей для новых завоеваний у России нет.

Чарап считает, что США и Украина должны вместе определить условия, на которых будет остановлена война, но полный возврат территорий маловероятен. Он говорит, что мнение Украины нужно учитывать, но было бы "лукавством" считать, что США "не имеют возможности каким-либо образом" на нее влиять.

"Мы считаем, что можно давать им советы обо всем на свете, но только не о прекращении войны?", - задает риторический вопрос аналитик.

При этом он не видит варианта прекращения войны без территориальных уступок со стороны Киева.

"Я не думаю, что Украина обязательно должна пойти на уступки. Просто я не вижу альтернативы тому, что этим все кончится", - говорит Чарап.

Аналитик называет нынешнюю ситуацию "пожаром наивысшей категории сложности" и говорит, что "все может стать еще намного, намного хуже", если не запустить переговоры.

Также издание поговорило с бывшим украинским чиновником. Он считает, что сейчас "ни у одной из сторон недостаточно воли, чтобы остановить боевые действия", а украинцы не готовы к сдаче территорий, но их позиция может поменяться, когда "абсолютно каждый будет знать кого-то погибшего или раненого". По словам бывшего чиновника это пока не так, но все к тому идет.

Напомним, обозреватель Bloomberg Андреас Клут считает, что Украине не подходят послевоенные гарантии по модели Германии и Израиля. Лучшим из доступных" журналист считает Корейский вариант - заморозки войны по линии фронта без переговоров, которые увенчались бы успехом.