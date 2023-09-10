Президент Бразилии Лула да Сильва считает, что для обсуждения войны в Украине уместным местом является Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, а не саммит G20.

Об этом сообщает CNN Brasil.

"У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров", - заявил Сильва.

По его словам, Бразилия "не будет ввязываться в войну", но намерена присутствовать на мирных переговорах.

Ранее сообщалось, что страны G20 выработали компромиссные формулировки по Украине. По данным Bloomberg, представителям Москвы и других стран организации удалось договориться о приемлемых формулировках.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

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