Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк снова отверг возможность переговоров с Россией о мире, сказав, что они будут означать капитуляцию.

Об этом он заявил в комментарии Reuters.

В публикации говорится, что Украина ответила критикам медленного продвижения ее широко анонсированного контрнаступления на востоке и юге, которому препятствовали сильно заминированные районы и российские оборонительные линии, готовившиеся в течение нескольких месяцев. К сегодняшнему дню операция длится уже почти три месяца, но еще не удалось вернуть ни одного крупного поселения. Россия называет действия Украины провалом; Киев заявляет, что продвигается медленно, чтобы минимизировать потери.

Подоляк заверил, что киевские силы продолжают наступление, и выразил надежду, что западная военная помощь будет поступать и дальше в ближайшие месяцы. Он прямолинейно исключил целесообразность для Украины каких-либо переговоров с Россией.

"Любой переговорный процесс... это будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом", – сказал он.

Подоляк заявил, что, по его мнению, западные союзники Украины, вложившие в нее вооружения на миллиарды долларов, понимают, что никакого компромисса с Москвой быть не может:

"На данный момент партнеры понимают, что эта война уже не закончится компромиссным решением: то есть либо мы уничтожим возможности России военным путем, и для этого нам нужны соответствующие инструменты, либо эта война с таким уровнем агрессии будет продолжаться некоторое время", - отметил советник Ермака.

Также Подоляк анонсировал, что количество ударов беспилотников по РФ будет увеличиваться.

"Что касается России... Растет число атак неопознанных дронов, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться", – сказал он.

Недавно Подоляк говорил, что РФ стремится заморозить войну и будет склонять к этому Запад.

Также он уже отвечал на скептические заявления о наступлении ВСУ на юге.