Появилось полная расшифровка стенограммы беседы канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, состоявшейся весной 2022 года на девятый день после начала вторжения РФ в Украину.

Материал опубликовал немецкий таблоид Bild.

Перед разговором Макрон шутит со своими советниками: "Если это не сработает, то "поворот эпох" и перевооружение Бундесвера, вероятно, тоже идут не очень хорошо".

Потом канцлер вышел на связь.

"Ах, здравствуй, Олаф, как дела? Как прошла ваша беседа сегодня утром?" – спросил Макрон.

"Лучше не станет. Что-то меня беспокоит больше, чем переговоры: он (Путин) не жалуется на все санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях", - ответил Шольц.

Макрон ответил: "Я тоже".

Шольц посетовал, что Путин лишь делал презентации о своем взгляде на Украину: "Он рассказал мне обо всех своих идеях о том, как найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации".

"И, - продолжал Шольц докладывать Макрону, - он попросил меня признать Крым частью России. И независимость этих "республик".

Вывод федерального канцлера: "Ничего нового, прямо скажем".

Шольц пытался добиться встречи на высшем уровне.

"Когда я спросил его, должна ли рано или поздно состояться встреча по Украине с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не полностью отказался. Но он упомянул два условия. Во-первых, не должно быть никаких оснований для прекращения огня. Потом он просто говорил о нас троих: ты, я и он. Без Зеленского", – сказал он.

По словам Шольца, Путин также высказал идеи теории заговора:

"Затем он сказал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что они хотят поговорить с президентом Соединенных Штатов, чтобы получить их инструкции...".

Шольц затем рассмеялся и подвел итог: "Более или менее это все".

"Спасибо, это было очень похоже на разговор, который у меня был с ним вчера. Думаю, он сейчас полон решимости идти до конца. Повествование и жестокость его телеобращения, а также все инициативы, которые он предпринял в переговорах с гражданскими организациями в России за последние несколько часов, очень тревожат. Грубо говоря", – ответил Макрон.

Напомним, в июне Путин заявлял, что во время переговоров в Стамбуле в марте прошлого года украинская делегация парафировала (то есть предварительно подписала) проект мирного договора, который должен был быть подписан с Россией. Но затем "Киев выбросил его".

Между тем в Германии считают, что РФ готова вести войну в Украине еще два-три года.