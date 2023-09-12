Глава медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова заявила, что украинская армия несет большие потери.

Об этом военный медик сказала на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"Мы несём большие потери. Никакой романтики в этом нет", - заявила Михайлова.

По ее словам, находясь на Купянском направлении, она впервые в жизни была готова говорить с любыми людьми ради того, чтобы ее батальон остался жить.

"Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Её не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. И чтоб она была, нам необходимо мобилизоваться", – заявила Михайлова.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении Украины, сказал, что "счастливого конца не будет".

А на днях депутат Европарламента заявила, что за год войны в Украине погибли полмиллиона человек.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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