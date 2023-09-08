Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что в Украине за год погибли полмиллиона человек.

Об этом она сообщила на встрече с генсеком НАТО Столтенбергом.

Она не привела источник своих данных. Также, по ее словам, Украина "теряет территории" и мобилизует в армию инвалидов.

"Вы сказали, что Украина постепенно отвоевывает землю. Это неправда. С тех пор как вы в последний раз были здесь (в сентябре 2022 года), Украина теряла территории, полмиллиона человек погибли, Украина должна была прибегнуть к мобилизации, по сообщениям, людей с инвалидностью, психическими заболеваниями, мужчины платят деньги, чтобы выбраться из страны, прячутся по домам. Мы находимся в кровавой войне на истощение. И просто жестоко позволить ей продолжаться... Если вы заботитесь об Украине, какое у вас отношение к мирному плану по спасению жизней украинцев?" - спросила Дейли.

В ответ Столтенберг не прокомментировал цифр о полумиллионных потерях. Но заявил, что Запад изначально готовился к изнурительной войне. К тому же, по его словам, россияне построили "правильную" оборону.

"Никто и никогда не говорил, что будет легко. С самого начала было ясно, что это будет кровавое и тяжелое контрнаступление. Мы видим, что Россия правильно выстроила свою оборону. Вряд ли мы видели такое количество мин когда-либо в истории. Было понятно, что это будет чрезвычайно тяжело. Но украинцы решили прорывать оборону, чтобы освободить свою землю. И они делают прогресс. Может быть, не так много, как хотелось бы, но постепенно они возвращают территории", - заявил Столтенберг.

Кроме того, он намекнул, что российская армия будет ослабленной вследствие войны в Украине.

"Российская армия была второй сильнейшей в мире. А теперь она вторая сильнейшая в Украине", - добавил генсек НАТО на слушаниях в Европарламенте.

Ранее газета The New York Times писала, что суммарные потери России и Украины с начала войны могут достигать 500 тысяч человек.

Такие же цифры недавно озвучили и в ООН.

В Минобороны прокомментировали слухи в западных СМИ о потерях Украины и заявили, что такие данные во время войны являются государственной тайной.