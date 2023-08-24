По оценкам ООН, общее число погибших с начала войны в Украине может достигать полумиллиона человек.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации Розмари ДиКарло.

Сначала ДиКарло привела цифры УВКПЧ ООН, согласно которым убиты по меньшей мере 9 444 гражданских лиц, среди них 545 детей.

"В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона", - добавила она.

ДиКарло не конкретизировала представленные данные ни по сторонам конфликта, ни по погибшим среди мирного населения и военным.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украине до сих пор считаются пропавшими 1 074 ребёнка.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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