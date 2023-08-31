Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "преувеличенными и недостоверными" цифры потерь ВСУ, которые приводят западные СМИ.

"Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Мне непонятно, почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях", — заявил секретарь СНБО в интервью Welt.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр, комментируя информацию про 70 тысяч убитых бойцов, заявила, что данные о потерях во время войны являются государственной тайной.

Перед этим в The New York Times писали, что суммарные потери России и Украины с начала войны могут достигать 500 тысяч человек.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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