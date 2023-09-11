Президент Владимир Зеленский дал интервью CNN. В нем он, говоря о контрнаступлении Украины, сказал, что "счастливого конца не будет".

Об этом сообщает CNN.

"Все мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец. Но это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать", – сказал Владимир Зеленский.

Другие заявления Зеленского в интервью CNN:

- заморозка боевых действий не будет означать мир. "Путин хочет захватить всю нашу страну, уничтожить все наши дома, убить нас";

- снова раскритиковал Запад за задержку поставок оружия, что позволило РФ окопаться на юге;

- призвал передать дальнобойное оружие и авиацию. Сказал, что снова обсудит этот вопрос с Байденом. Надеется, что ATACMS будут переданы осенью;

- победа - это не только освободить территорию Украины, но не дать РФ атаковать другие страны - Балтии, Польшу. "Это не наша война, это общая война. Люди в Европе хотят попробовать это, когда ваши семьи атакуют? Я не могу такого посоветовать";

- президент Бразилии Лула да Силва не понимает, что Путин хочет не закончить, а продолжать войну и разделить Европу. "Вы либо поддерживаете Украину, либо Россию - других вариантов нет. Вопрос времени, когда вы это поймете. Компромисс возможен с теми, кто готов к компромиссу. Кто-то видел готовность Путина к компромиссу?"

Ранее мы писали, что глава Комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления.

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