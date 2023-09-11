Министерство обороны Украины подтвердило, что ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки в Донецкой области.

Об этом сообщила замминистра Анна Маляр в эфире телемарафона

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта" , – сказала Маляр.

По ее словам, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области (Времьевский выступ).

Накануне о том, что ВСУ перешли в атаку под Опытным к югу от Авдеевки и закрепились в поселке, сообщил руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

Отметим, что Опытное россияне захватили осенью прошлого года. Его штурмовали, пытаясь окружить Авдеевку с юга.

Напомним, на днях военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что ВСУ вошли в Новомайорское Донецкой области. По его словам, украинские войска заняли первые четыре дома на окраине посёлка.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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