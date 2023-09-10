Зеленский сообщил о продвижении ВСУ под Бахмутом и на Таврическом направлении. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 10 сентября.
Главное из заявлений президента:
- Подвел военные итоги недели и рассказал о продвижении ВСУ на Таврическом и Бахмутском направлениях.
- Заявил об обстрелах РФ, отметив удары по Константиновке, Кривому Рогу, Сумам и Одесской области.
- Сообщил о попадании ракеты в автомобиль иностранных волонтеров в районе Часова Яра, в результате чего погибли два человека.
Напомним, сегодня глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления. По его словам, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать.
А глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов. Он сообщил, что в холоде, в сырости и в грязи воевать труднее, но боевые действия так или иначе продолжатся.
Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.
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