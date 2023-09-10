Ракета попала в авто. Под Бахмутом погибли двое иностранных волонтеров
Под Бахмутом погибли два иностранных волонтера из Испании и Канады.
Гибель гражданки Испании подтвердил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, пишет Reuters.
"К сожалению, я могу подтвердить, что ракета попала в автомобиль, в котором ехала испанская работница, работавшая в гуманитарной НПО в Украине. У нас есть устное подтверждение ее смерти", - заявил Альбарес.
Благотворительная организация Road2Relief на своей странице в Instagram уточняет, что испанку звали Эмма Игуаль. С ней в машине во время обстрела находились немецкий волонтер-медик Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, канадский волонтер Энтони "Тонко" Игнат.
Канадец, как говорится в сообщении, погиб. А остальные два волонтера получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, но сейчас их состояние стабильно.
Волонтерская машина ехала в районе Часова Яра.
Ранее мы рассказывали, что весной на Донбассе под обстрел попал автомобиль с польскими волонтерами, которые везли гуманитарку.
А зимой в Бахмуте погиб канадский медик-волонтёр украинского происхождения.