Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов.

Об этом сообщает Reuters.

"Боевые действия так или иначе продолжатся. На холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится", - сказал Буданов.

Буданов сообщил, что прогресс был медленнее, чем хотелось, и охарактеризовал ситуацию как сложную.

Помимо огромной концентрации мин, он назвал большое количество небольших российских дронов-камикадзе "ключевым фактором, который до сих пор замедлял прогресс Украины".

Ранее мы писали, что президент Чехии Пётр Павел, который является генералом армии в отставке, не считает "поворотным моментом" наступления нынешние успехи Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

А по мнению аналитиков британского Королевского института, Украина не сможет освободить всю территорию в ходе текущего наступления.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.