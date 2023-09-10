Контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов - Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов.
Об этом сообщает Reuters.
"Боевые действия так или иначе продолжатся. На холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится", - сказал Буданов.
Буданов сообщил, что прогресс был медленнее, чем хотелось, и охарактеризовал ситуацию как сложную.
Помимо огромной концентрации мин, он назвал большое количество небольших российских дронов-камикадзе "ключевым фактором, который до сих пор замедлял прогресс Украины".
Ранее мы писали, что президент Чехии Пётр Павел, который является генералом армии в отставке, не считает "поворотным моментом" наступления нынешние успехи Вооруженных сил Украины в Запорожской области.
А по мнению аналитиков британского Королевского института, Украина не сможет освободить всю территорию в ходе текущего наступления.
Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.
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