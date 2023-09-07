Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в Facebook.

"Обсудили обстановку в зоне боевых действий. Подробно рассказал обо всех направлениях, где продолжаются наши оборонные и наступательные операции", – написал главком ВСУ.

Залужный рассказал, что украинские военные наступают, несмотря на кратное преимущество россиян в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах.

"В разговоре с генералом Бюркаром отдельно остановились на нуждах украинского войска и вопросе подготовки наших военнослужащих на территории Франции", – добавил он.

Напомним, недавно Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили гарантии безопасности, зерновой коридор и потребности обороны.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.