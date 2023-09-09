Зеленский сообщил о проведении Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Президент завил в своем телеграм-канале.

В его публикации главный упор сделан на защите портов Одесской области (по которым в последние дни наносились постоянные удары), а также энергообьектов, от ударов россиян.

"Реализация плана по защите энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора". Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме", - написал Зеленский.

Ранее сообщали, что Зеленский провел заседание Ставки. Говорили про наступление, поставки оружия и подготовку к зиме.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.