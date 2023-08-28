В понедельник, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады главкома Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского.

Реализация плана по защите критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов.

Отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны", - написал президент Украины.

Напомним, Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене во время действия военного положения.

А на днях по всей Украине прошли более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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