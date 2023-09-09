Россия готовится к новым ударам по энергетике Украины зимой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, такими данными располагает украинская разведка.

Он заявил, что главе МВД Игорю Клименко поручено по-максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только того, что касается непосредственной работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, но и информирования людей о том, как будет обеспечена защита.

Зеленский сказал, что Украина ожидает поставки новых систем ПВО от западных партнеров.

"Есть очередная договоренность, Украина получит больше "Гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов", - пояснил президент.

На днях в ГУР говорили, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут начаться в конце сентября или начале октября.

Также недавно в командовании "Юг" сообщали, что россияне экономят ракеты для массированных ударов зимой по энергосистеме Украины.