Российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут начаться в конце сентября или начале октября.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова представителя ГУР Украины Вадима Скибицкого.

В то же время командующий объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев в комментарии агентству заявил, что этой зимой эффективность украинской ПВО будет лучше, ведь "в прошлом у нас не было столько систем, как сегодня".

Ранее в ГУР озвучили возможную тактику ударов РФ по Украине этой осенью.

А в командовании "Юг" сообщали, что россияне экономят ракеты для массированных ударов зимой по энергосистеме Украины.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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