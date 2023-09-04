В Днепре готовятся к электричеству по графикам. Отключения света могут быть по 4-8 часов в день.

Об этом сообщил директор ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук, пишут местные издания.

"Отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо", - сказал Терещук.

Директор ДТЭК добавил, что город постарается "пройти зиму не хуже, чем в прошлом году". Основной задачей ДТЭК будет четкое соблюдение графика отключений.

Напомним, недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если Россия не будет наносить удары по энергосистеме.

А мэр Львова Андрей Садовый признался, что зимой городу грозят отключения электричества на месяцы.

Тем временем на случай зимних блэкаутов украинские банки готовят к переводу платежей вручную с помощью флешек.