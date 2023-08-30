Украинские банки готовят к ручным платежам на флешках в случае нового блэкаута зимой.



Это следует из внутренней переписки между финучреждениями и Нацбанком.

В одном из таких писем НБУ под №09-0008/63597, которое есть в распоряжении "Страны", говорится о проведении регулятором в 17:00 11 сентября 2023 года специального совещания на этот счет.

На совещание вынесено три вопроса:

Готовность банков к обеспечению беспрерывной работы осенью-зимой 2023 года. Готовность банков принимать и передавать платежные уведомления в СЭП (системе электронных платежей) на сменных носителях в случае отсутствия телекоммуникационной связи. Проблемные вопросы.

Первый пункт заседания никого не удивил: от наших банков еще прошлой осенью и зимой потребовали обзавестись генераторами, спутниковыми модемами Starlink и прочей аппаратурой, чтобы продолжать свою работу даже в случае продолжительных отключений света при поражении энергетической системы Украины. Но многие удивились второму вопросу — о передаче банковских платежек в СЭП на сменных носителях.

Как известно, почти все платежи украинских банков проводятся через СЭП — систему электронных платежей Национального банка, которая была создана еще в далеком 1993 году и постоянно модернизировалась. На текущий момент она беспрерывно проводит платежи — в режиме 24/7. Поэтому денежные проводки происходят практически мгновенно днем и ночью, в чем могут убедится и простые люди, когда перебрасывают деньги с карты на карту, и бизнес. Физически СЭП находится в Киеве и его адрес не секретный - он есть в открытом доступе.

Но перед полномасштабным вторжением Нацбанк создал для СЭП резервную систему и вывез ее в секретное место на Западной Украине. Логичный шаг на случай удара по серверам СЭП в Киеве по всем известному адресу. Если он будет нанесен и оборудование повредят, наша страна перейдет на резервные мощности, люди и бизнес смогут проводить платежи и банковская система продолжит работу.

Если минувшей осенью и зимой НБУ требовал от банков обзавестись комплексами Starlink, чтобы даже без света поддерживать связь с СЭП и беспрерывно проводить клиентские платежи, то в этом году регулятор, похоже, решил подстраховаться даже на случай отключения или дефицита Starlink, так как не все банки покрыли сети отделений связью от спутниковой системы компании SpaceX.

Нацбанк рассматривает вариант с ручным проведением клиентских платежей — с накоплением платежей на сменных носителях. По сути, это флешки.

Это значит, что случае блэкаута и отсутствия связи банк будет в своих отделениях принимать у клиентов платежи и складывать (накапливать) их на флешках. Они не будут проходить мгновенно, как сейчас. А дальше либо банкир повезет их в СЭП НБУ, либо дождется включения света и возобновления связи и после этого перечислит деньги.

Нельзя утверждать, что точно так и будет. Но из повестки совещания Нацбанка понятно, что такой вариант сейчас рассматривается.

"Вариант не самый лучший, но обсуждается. Неизвестно, как будет меняться ситуация, нужно быть готовыми ко всему. Однако понятно, что при отсутствии света и связи платежи на флешках смогут провести лишь киевские банки и финучреждения на Западной Украине, которые смогут на машинах более-менее оперативно доехать в СЭП и сделать нужные проводки. Хотя это и будет напоминать картотеку. А вот банкам из других городов придется ждать включения света, ведь из Днепра, Одессы, Харькова и прочих городов платежи на флешках вряд ли повезут. К тому же будут вопросы к безопасности таких денежных проводок. Флешки не самый безопасный вариант, без шифрования нужных данных и т.д.", — прокомментировали "Стране" ситуацию в одном из банков.

Ранее мы писали, что с июля НБУ возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений.

Также Нацбанк увеличил лимит безналичной покупки и снятия валюты со счетов.