В Украине усилились проблемы с приемом ветхой валюты у населения.

Об этом говорится в заявлении украинской Ассоциации финансовых компаний ФИНОМ.

ФИНОМ обратилась в Нацбанк и в комитет Верховной Рады по вопросам финансов с просьбой помочь решить проблему с обменом ветхих купюр. Речь об иностранных наличных с потертостями, порезами и другими повреждениями, которые можно поменять только под большую комиссию (достигает 50% суммы).

Финкомпании говорят, что набрали таких денег очень много, а продать населению не могут - люди не хотят их брать, поскольку их сложно потом сдать - причем не только обычным гражданам, но и небанковским обменкам, которые не могут сдать потрепанный доллар/евро в банки, поскольку те отказываются подписывать договоры о приеме этой наличности.

Небанковские обменники не могут самостоятельно менять ветхие банкноты в Европе на новые. Но банки, у которых такие возможности есть, отказывают финансовым компаниям в этой услуге.

В связи с этим владельцы небанковских обменок просят Нацбанк и парламент обязать государственные банки принимать у них ветхую инвалюту. А именно:

Определить госбанк и установить порядок приемки им от небанковских финансовых учреждений валюты с признаками износа. Предоставить возможность небанковским финансовым учреждениям проводить операции инкассо непосредственно или с помощью банковского учреждения в Украине. Разрешить прямое сотрудничество небанковских финансовых учреждений с банками по купле-продаже иностранной валюты.

В финкомпаниях говорят, что тогда снова начнут принимать у населения поврежденные купюры. Пока же люди часто жалуются на то, что в небанковских обменниках наотрез отказываются менять потрепанный доллар или евро.

Однако источник "Страны" в НБУ сообщил, что регулятор пока не настроен заставлять госбанки собирать изношенную валюту у финкомпаний.

"Заставлять не собираемся. В этом вопросе есть проблема с финансовым мониторингом. Для банка обслуживание финансовых компаний - это рисковая деятельность по критериям финмона", - сказали в НБУ.

Дело в том, что многие небанковские обменники за годы работы неоднократно получали взыскания и штрафы от Нацбанка, и именно поэтому сейчас не могут пройти финмониторинг.

Еще один важный момент в том, что большинство из госбанков сейчас вообще не предоставляют такую услугу - прием изношенной инвалюты. "Страна" сегодня прозвонила все госбанки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк. Все, кроме Ощадбанка, не смогли сказать, когда начнут это делать.

В Ощадбанке сообщили, что с июля 2023 года принимают ветхие иностранные банкноты с комиссией 20% суммы.

Напомним, недавно государственный Укрэксимбанк официально отказался менять ветхий доллар и евро.

В июле глава Нацбанка Андрей Пышный пригрозил банкам и обменникам лишением лицензии за отказ принимать ветхую валюту. По его словам, обменники и банки должны принимать все доллары США – даже выпущенные еще в 1914 году.