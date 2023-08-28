Национальный банк Украины (НБУ) разрешил украинцам покупку безналичной валюты на сумму до 200 тысяч гривен и мгновенное снятие валюты со счета на сумму до 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в официальном заявлении регулятора и его новом постановлении №104.

С 29 августа Нацбанк смягчает для населения правило безналичной покупки инвалюты.

Новым документом предусматривается два изменения:

Раньше физлицо могло купить инвалюты в одном банке в безналичной форме не более чем на 100 тысяч грн в месяц с обязательным размещением на депозит (без права досрочного снятия) не менее чем на три месяца. С завтрашнего дня по этому правилу можно будет брать доллара/евро уже на 200 тысяч гривен. Такой формат валютных покупок появился еще в июле 2022 года, а сейчас НБУ увеличил для него лимит.

Людям позволят безналично, без объяснений и на любые цели покупать инвалюту на текущие счета в объеме до 50 тысяч грн/мес в одном банке по его текущему курсу. Это новый формат, и раньше у населения не было такой возможности. Безналичные покупки проводились только с обязательным размещением доллара/евро на депозит от трех месяцев, и никто их сразу на руки не получал (они отлеживались на счетах). Теперь же с текущего счета можно будет сразу снять эквивалент 50 тысяч грн/мес. в инвалюте, и ничего не дожидаться.

"Лимит в 50 тысяч грн будем постепенно повышать - до 100 тысяч грн и дальше. Может быть первое повышение лимита произойдет до конца 2023 года, хотя многое будет зависеть от стабильности на рынке и ситуации на фронте", - сообщил "Стране" источник в Национальном банке.

В официальном заявлении НБУ смягчение валютных правил объясняется стремлением уменьшить разницу между разными наличными валютными курсами, о которой "Страна2 писала в последние недели. В конце августа средний наличный курс продажи доллара на черном рынке достигал 38,6 грн/$ (сегодня он отошел на 38,30 грн/$), а в банковских кассах - вообще 39 грн/$. Кстати, отдельные банки держат ценник 39,0 грн/$ и сегодня - это максимальная цена продажи, и ставит ее ПУМБ. А средняя стоимость доллара на продаже у банков сейчас держится в рамках 38,10-38,80 грн/$, на покупке - 36,6-38,0 грн/$.

Ранее мы писали, что Национальный банк немного смягчил правила наличных платежей для платежных терминалов, которые заработали в Украине с 1 августа 2023 года.

Также сообщалось, что среди банкиров Украины активизировались слухи о девальвации гривни.