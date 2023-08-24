Украинские банки продолжают поднимать наличные валютные курсы: к вечеру 23 августа цена продажи доллара подскочила ещё на 30-40 копеек, и достигла нового летнего максимума - 39 грн/$. Этот курс сегодня держал харьковский банк "Грант".

Несколько банков с широкой сетью отделений ставили ценники продажи в кассах в районе 38,90-38,95 грн/$: Идея Банк, Райффайзен Банк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр.

Средний наличный диапазон на продаже находился в рамках 38,25-38,95 грн/$, а на покупке — 37,0-38,25 грн/$. Притом, что еще позавчера максимальная стоимость продажи не превышала 38,60 грн/$.

У госбанков самый дорогой доллар был у недавно национализированного Сенс Банка — 38,75 грн/$, а у остальных курсы покупки/продажи стояли в таких диапазонах:

37,75-38,75 грн/$ — Сенс Банк;

37,90-38,70 грн/$ — Укрэксимбанк;

37,90-38,70 грн/$ — Ощадбанк;

37,55-38,55 грн/$ — Укргазбанк;

37,75-38,35 грн/$ — Приватбанк.

Карточные курсы банков остаются в широких коридорах: 37,40-38,5 грн/$ на продаже и 36,35-37,45 грн/$ — на покупке.

На чёрном валютном рынке средние цены мало изменялись, и остановились в конце дня на 38,53 грн/$ на продаже и 38,30 грн/$ на покупке.

Напомним, что рост курса доллара к гривне начался ещё на прошлой неделе. Этому называлось два фактора: девальвационные ожидания на рынке (ходят неподтверждённые слухи о намерениях НБУ девальвировать официальный курс) и отзыв лицензии у одесской финансовой компании "Финод" — с одной из крупнейших сетей небанковских обменных пунктов (свыше 400 касс), после чего банки начали спекуляции.

"После ухода крупного игрока с небанковского рынка у нас золотое время, которое неизвестно сколько продлиться. Нужно успеть заработать. Ставишь большую разницу между курсом покупки у людей и продаже (от 90 копеек до 1 гривны), и можно неплохо заработать. Зачем мне держать узкий диапазон и миллионные обороты если на каждых купленных/проданных 10 тыс. долларов я могу заработать 10 тыс. грн? А обороты сейчас большие, поскольку уволенные 400 кассиров закрытого "Финода" продолжили обслуживать своих валютных клиентов в частном порядке. Раньше эти люди сидели в обменниках (работали по агентскому соглашению с "Финодом"), а теперь бегают по кассам банков, и скупают для своих клиентов доллар. Средний заказ там 8-10 тыс. долларов, этих людей в банках уже знают в лицо, и неплохо сейчас на них зарабатывают", — объяснил "Стране" ситуацию заместитель председателя правления одного из украинских банков.

Как мы сообщали, курс доллара пошёл вверх и проскочил отметку 38 грн/$.

Стало также известно, что государственный Укрэксимбанк официально отказался менять ветхий доллар и евро.