Национальный банк немного смягчил правила наличных платежей для платежных терминалов, которые заработали в Украине с 1 августа 2023 года.

Люди уже почти две недели для пополнения своих карт и мобильных телефонов обязаны вводить номера мобильных телефонов для тотальной идентификации, и подтверждать платежи 4-значным кодом, который на них приходит.

Однако на этот раз НБУ позволил немного упростить эту идентификацию, для чего утвердил постановление №97, вступающее в силу с 12 августа.

В этом документе появилось два новых правила:

Первое - людям разрешили проводить идентификацию не только через номер мобильного телефона (с получением/введением 4-значного кода), но и при помощи своей банковской карты. Если человек приложил карту к терминалу, то тот может идентифицировать его после считывания с нее всех данных. Номер телефона вводить не нужно. Второе - человеку не обязательно вводить свой телефон, если он пополняет мобилку не более чем на 200 грн в месяц.

Но финансисты пока не придумали, как выполнить это послабление. Поскольку они пока не знают, как выяснять по каждому клиенту сумму месячного пополнения. Ведь человек может забрасывать деньги с разных терминалов, и сколько именно средств за месяц он забросил на свой счет знает только мобильный оператор, а владельцы платежных терминалов не получают эту информацию.

"Пока это головоломка для нас. Мы должны построить систему так, чтоб считать самим месячный лимит пополнения тел на 200 грн. Почему НБУ поставил лимит в 200 грн? Непонятно. На сегодня много тарифных пакетов от 250 и выше. Я бы поставил месячный лимит на один номер по максимальному тарифу от оператора, к примеру, 599 грн. И тогда нам было легче", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель одной из крупных терминальных сетей.

При этом он признал, что финансисты не успеют быстро выполнить требование Нацбанка и уже с 12 августа позволить 200-гривневое пополнение мобилок без введения номеров телефонов. Потому людям придется и дальше вводить эти номера.

"Мы не успеем так быстро поменять логику работы, будем работать, как и работали. Постепенно перестраивать и настраивать систему по-новому. А еще будем просить Нацбанк пересмотреть решение, и поднять лимит с 200 грн до 600 грн", - сказали "Стране" в финансовой компании.

Ранее мы писали, что НБУ хочет сделать массовыми принудительные аресты счетов.

Также НБУ разъяснил, какую информацию будет собирать о карточных платежах украинцев и для чего.